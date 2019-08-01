Семашко и Карасин обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества

1 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко со статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным состоялась сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.
"Были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте итогов состоявшегося в Санкт-Петербурге 16-18 июля VI Форума регионов Беларуси и России с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина", - отметили в дипмиссии.-0-
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