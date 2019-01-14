Семашко и замглавы МИД РФ обсудили график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. График белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях обсужден сегодня в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко со статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны в конструктивном ключе обсудили широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - отметили в посольстве.-0-