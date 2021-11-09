Семашко: конечная цель союзных программ - равные условия, ликвидация барьеров, создание общих рынков

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Конечной целью утвержденных 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства 28 союзных программ является создание равных условий, ликвидация барьеров, формирование общих рынков. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время экспертной сессии "Российско-белорусские отношения в 2021 году: союзные программы, новые вызовы и направления интеграции", передает корреспондент БЕЛТА.

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