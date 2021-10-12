Семашко обсудил с главой Роскосмоса участие стройкомплекса Беларуси в возведении космодрома Восточный

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко и директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 11 октября провели совещание по вопросу проработки вариантов участия организаций белорусского строительного комплекса в возведении объектов космодрома Восточный. Информация об этом размещена на сайте Роскосмоса, сообщает БЕЛТА.

"В рамках развития российско-белорусских экономических отношений, а также в связи с дефицитом строительных ресурсов в Дальневосточном регионе Роскосмос и белорусская сторона обсудили варианты возможного участия белорусских строительных организаций в строительстве объектов первой и второй очередей космодрома Восточный", - говорится в сообщении.

"Достигнуты договоренности о детальной проработке данного вопроса с точки зрения экономической целесообразности, а также возможностей белоруской стороны", - добавили в Роскосмосе.-0-