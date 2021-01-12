Семашко обсудил с Лебедевым аспекты председательства Беларуси в СНГ

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12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня встретился с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.
"Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам развития интеграции в рамках Содружества Независимых Государств, - отметили в посольстве. - Обсуждены отдельные аспекты председательства Республики Беларусь в СНГ в 2021 году. Отдельное внимание уделено вопросу организации работы Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, заседания которой в текущем году также будут проходить под председательством белорусской стороны".-0-
Фото Исполкома СНГ