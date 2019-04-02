Семашко: предложения о пересмотре Договора о создании Союзного государства нужно отложить

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко считает, что звучавшие ранее предложения пересмотреть Договор о создании Союзного государства нужно отложить. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном сегодня в "Российской газете" , сообщает БЕЛТА.

"На мой взгляд, текущий уровень союзной интеграции не противоречит жизненно важным интересам двух государств, - сказал дипломат. - Возможно, в будущем и придется пересмотреть, актуализировать отдельные положения договора. Но сначала, это очевидно, нужно добросовестно исполнить обязательства его действующей версии, в первую очередь экономической направленности, прежде чем говорить о каком-либо его всенародном обсуждении, референдуме, такие мнения тоже высказывались. Иначе люди просто перестанут нам доверять. Нельзя из-за нескольких разногласий сводить на нет все достигнутые результаты и девальвировать их несправедливыми упреками. Нужно снимать противоречия без ущерба интересам друг друга, имиджу Союзного государства. Поэтому, считаю, предложения о пересмотре договора нужно отложить".

Вместе с тем Владимир Семашко отметил, что есть необходимость сформировать новую редакцию программы действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства. "Определить в ней конкретные мероприятия по достижению обозначенных в нем целей для придания нового импульса динамике дальнейшего развития Союзного государства", - подчеркнул посол.-0-