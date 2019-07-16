Семашко рассчитывает на подписание до конца года визового соглашения с Россией

16 июля, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Россия должны до конца года подписать соглашение о взаимном признании виз. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол считает, что этот документ будет подписан до конца года, потому что и Беларусь, и Россия уже завершили внутригосударственные процедуры по его согласованию.

"Просто стороны выбирают удобный момент (для подписания документа. - Прим. БЕЛТА) и с политической, и с другой точки зрения. Это нужно и вам, и нам. Почти на 100% уверен (я высказываю свою позицию), что это будет подписано", - отметил Владимир Семашко.-0-