Семашко: в Послании Президента заявлена четкая позиция о независимости и суверенитете Беларуси

20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем ежегодном Послании белорусскому народу и парламенту высказал четкую позицию о независимости и суверенитете Беларуси. На это обратил внимание в беседе с журналистами Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На меня больше всего произвела впечатление очень четкая позиция Александра Григорьевича Лукашенко, он дал ответ многим оппонентам на предмет того, что Беларусь сегодня - состоявшееся независимое государство, успешное государство. И ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы дорожим своей независимостью, своим суверенитетом, и мы никому не позволим даже рассуждать на тему того, сохранится ли Беларусь как государство. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул дипломат.

Владимир Семашко также отметил, что в настоящее время ведется много разговоров вокруг Договора о создании Союзного государства. "Белорусская сторона передала свою позицию российской стороне о том, как мы видим дальнейшее развитие Союзного государства, потому что с момента подписания договора прошло уже практически 20 лет. Многое поменялось, что-то потеряло свою актуальность, что-то, наоборот, появилось новое, например, внешние вызовы, санкции против Беларуси вначале, потом - против России, на все надо отвечать, надо быть адекватными, - сказал он. - В ответе, который мы сделали своим российским коллегам, друзьям, главная квинтэссенция состоит в том, что мы говорим: Союзному государству быть, союзный договор отражает все наши видения и чаяния, каким должно быть Союзное государство, менять в союзном договоре ничего не надо. Другое дело, поскольку произошли перемены, о которых я уже говорил, необходимо отработать программу реализации этого союзного договора. Сейчас стороны (вы знаете, созданы две рабочие группы во главе с министрами экономики) работают над проектом программы - как реализовать тот договор, который был подписан еще 20 лет назад о создании Союзного государства".

Владимир Семашко напомнил, что в этом договоре речь идет и о том, что должны быть созданы единая валюта, банк, единая законодательная база, парламент. Но к этому стороны должны прийти на паритетных условиях в интересах народов двух стран.-0-