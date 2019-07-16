Семашко: вопрос компенсации налогового маневра надо решать, а не связывать с углублением интеграции

16 июля, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Вопрос компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России в нефтяной сфере нужно решать, а не связывать с вопросом углубления интеграции между странами. Об этом заявил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко отметил, что в переговорах по компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России стороны нашли понимание, однако российские партнеры заявляют, что окончательно разобраться с этой проблемой и принять необходимые решения можно будет только после решения вопроса об углублении интеграции. "Я считаю, что нельзя связывать одни вещи с другими, потому что то, что созрело в рамках других соглашений, других договоренностей, надо решать, и давно надо было решать - уже с 31 января этого года", - заявил посол.-0-