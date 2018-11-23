Семашко вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел России

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко вручил копии верительных грамот статс-секретарю - заместителю министра иностранных дел России Григорию Карасину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, результаты состоявшегося в Минске 21 ноября совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, график контактов и мероприятий на ближайшую перспективу.-0-
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