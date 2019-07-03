3 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - сказал Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он также рассказал о запланированных переговорах президентов Беларуси и России 18 июля в Санкт-Петербурге во время Форума регионов двух стран.
Владимир Путин отметил, что Беларусь является ближайшим союзником России. "Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить белорусский народ и руководство республики с государственным праздником - Днем Независимости", - добавил он.-0-
Фото посольства Беларуси в России
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