3 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

"В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 20-летию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами", - сказал Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он также рассказал о запланированных переговорах президентов Беларуси и России 18 июля в Санкт-Петербурге во время Форума регионов двух стран.

Владимир Путин отметил, что Беларусь является ближайшим союзником России. "Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить белорусский народ и руководство республики с государственным праздником - Днем Независимости", - добавил он.-0-

Фото посольства Беларуси в России