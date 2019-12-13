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13 декабря 2019, 08:17

Семинар "Международная безопасность и НАТО в 2019 году" прошел в Минске

Фото из архива
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "Международная безопасность и НАТО в 2019 году" состоялся в Минске 12 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В международном экспертном форуме приняли участие представители государственных и общественных организаций Беларуси, Организации Североатлантического договора, дипломатических представительств, отечественные и зарубежные эксперты в области международной безопасности. Семинар открыл председатель правления общественной организации "Центр изучения внешней политики и безопасности" Андрей Русакович, который подчеркнул важность этого ежегодного мероприятия для обсуждения актуальных вопросов международной безопасности.

Главный советник Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Владимир Беспалый в своем приветственном слове отметил, что проведение подобного семинара в Минске стало хорошей традицией. Он подчеркнул, что Беларусь непосредственно граничит с государствами - членами НАТО, в связи с чем взаимодействие с Североатлантическим альянсом является важным для обеспечения международной безопасности и снижения уровня напряженности. Представитель Государственного секретариата Совета безопасности подчеркнул необходимость взаимного уважения сторон для эффективности сотрудничества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер обратил внимание на то, что международный семинар является частью программы взаимодействия, которую НАТО реализует в диалоге с Беларусью. Посол считает, что ситуация в мире стала еще более напряженной и непредсказуемой, чем в годы холодной войны, однако, по его словам, НАТО предпринимает усилия по предотвращению дальнейшей эскалации международной напряженности. Манфред Хутерер также обратил внимание на необходимость усиления международного диалога на всех возможных уровнях, причем особое внимание должно уделяться превентивной дипломатии.

В свою очередь представитель департамента общественной дипломатии НАТО Петр Луняк обратился к участникам семинара с предложением не просто обсуждать вопросы, но и искать на них ответы. В качестве одной из проблем сегодняшнего дня он упомянул размывание режима контроля над вооружениями, одной из опор которого являлся Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, ключевой особенностью НАТО является способность адаптироваться к новым вызовам, появившимся после окончания холодной войны. Как отметил представитель НАТО, организация не планирует размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Представитель НАТО также акцентировал внимание на взаимоотношениях с Беларусью. Он упомянул, что с 1995 года страна участвует в программе НАТО "Партнерство во имя мира". Диалог по целому ряду вопросов обеспечения безопасности является основой для партнерства Беларуси и НАТО. Петр Луняк отметил, что сегодня с обеих сторон есть желание придерживаться взаимных обязательств. Он также добавил, что НАТО готово оказать помощь Беларуси в ее миротворческих инициативах.

Исполняющий обязанности начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Василий Павлов в своем выступлении высказал озабоченность осложнением ситуации, складывающейся в сфере международной безопасности. "Доверие вытесняется конфронтацией, а диалоги - обвинительной риторикой", - подчеркнул представитель МИД. Докладчик отметил необходимость налаживания конкретного и открытого диалога России и НАТО. Представитель МИД заявил, что у Беларуси накоплен позитивный опыт взаимодействия с Североатлантическим альянсом, и в этой связи в качестве примера упомянул проект по ликвидации противопехотных мин на территории в Беларуси.

Василий Павлов отметил, что имеются потенциальные сферы сотрудничества НАТО и Беларуси в вопросах противодействия терроризму, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он также сказал, что Беларусь была бы признательна за приглашение наблюдателей от страны на учения НАТО в 2020 году. По мнению Василия Павлова, выполнение решений в сфере укрепления международной безопасности пойдет всем на пользу.

В выступлениях экспертов на международном семинаре подчеркивалась важность налаживания диалога между представителями различных военно-политических блоков в Европе, необходимость совместного поиска ответов на вызовы сфере международной безопасности.-0-

Фото организаторов

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безопасность МИД Минск НАТО семинар
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