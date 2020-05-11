Сенат Узбекистана одобрил участие страны в ЕАЭС в статусе наблюдателя

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Узбекистана 11 мая одобрил заявку страны на участие в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. По этому вопросу было принято соответствующее постановление, сообщает агентство УЗА.

Вопрос сотрудничества с Евразийским экономическим союзом был рассмотрен на четвертом пленарном заседании Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента). По мнению сторонников партнерства в рамках ЕАЭС, сотрудничество Узбекистана с этой организацией позволит увеличить объемы внешней торговли, реализовать крупные инвестиционные проекты в стране, расширить региональные связи в формировании региональных кластеров, промышленных и торговых зон. В то же время будет возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию в страны - члены ЕАЭС без таможенного оформления.

Другим важным аспектом является то, что сотрудничество с ЕАЭС оказывает положительное влияние на сферы транспорта, связи и транзита грузов. ЕАЭС предоставляет гражданам Узбекистана широкие возможности для работы в государствах-членах.-0-