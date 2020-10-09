Сенатор о ситуации в Нагорном Карабахе: нельзя допустить эскалации конфликта, страдают мирные люди

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя допустить эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, в нем страдают мирные люди. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделилась член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Татьяна Полушкина.

"События в Нагорном Карабахе болью откликнулись в моем сердце и, думаю, в сердце каждого белоруса. Наши люди понимают, к чему это может привести. Конфликт между армянским и азербайджанским народами - очень длительный по времени. К большому сожалению, в нем страдают мирные граждане обеих стран", - отметила сенатор.

По ее мнению, политики должны найти компромиссные варианты. "Ведь мы живем в XXI веке, и все спорные вопросы должны решать мирным путем, с помощью диалога. Все свои знания современный человек независимо от национальности должен направлять только на поиски мирного существования, достижение экономического процветания, развитие новых технологий, живое общение между людьми. Нельзя допустить эскалации конфликта. Задача всех политиков - остановить это кровопролитие", - подытожила Татьяна Полушкина.-0-