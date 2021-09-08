Сенатор: приостановка соглашения о реадмиссии является зеркальным ответом на действия стран ЕС

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет мириться с беспочвенными, нарушающими все основы международного права действиями, от кого бы они ни исходили. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович, комментируя решение Президента о внесении в Палату представителей законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и ЕС о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

"В последнее время странами ЕС наша республика ставится в такие условия, при которых более слабые страны уже перестали бы существовать как независимые, суверенные государства, которые самостоятельно определяют внутреннюю и внешнюю политику. Беларусь же продемонстрировала всему миру устойчивость государственного устроения и не изменила своей миролюбивой внешней политике. Напомню, Беларусь известна в мире как страна, которая четко соблюдает все подписанные договоры и соглашения и для которой выполнение принятых обязательств является приоритетом на международном поле, - отметила сенатор. - Никто бы даже разговор не заводил о необходимости приостановить действующее соглашение между Беларусью и ЕС, если бы не тот прессинг, который продолжает оказываться на нашу страну со стороны Запада".

Екатерина Серафинович называет решение о приостановке действия соглашения вынужденным шагом, который может быть отменен в том случае, если ЕС остановит свои попытки усилить напряженность в нашей стране.

"Ведь не раз уже было сказано: белорусский народ сам определит свою судьбу. К сожалению, не слышат нас с западной стороны. Отсюда и миграционный кризис на границе Литвы, Польши, Латвии, и экономические потери у этих стран. Не отрицаем, такое положение дел Беларуси дивидендов тоже не приносит. Хотя нет, один есть. Он в том, что дает понимание: Беларусь не будет мириться с беспочвенными, нарушающими все основы международного права действиями, от кого бы они ни исходили, а политика силы и агрессии, демонстрируемая в ее отношении, - это обоюдоострый меч, с помощью которого может дестабилизироваться обстановка в регионе, - уверена сенатор. - Решение Президента о внесении в Палату представителей этого законопроекта я бы назвала зеркальным ответным шагом на действия Брюсселя и стран ЕС".

Как сообщалось, Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Национального собрания законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси.

Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены.

Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.-0-