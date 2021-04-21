Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас очень важно, что Совет Республики одобрил законопроект, направленный на противодействие экстремизму. Те предложения и новеллы, которые в нем закреплены, идут от жизни, от необходимости защиты нашей страны, суверенитета, нашей территориальной целостности", - сказал генеральный прокурор Андрей Швед.

При подготовке законопроекта учитывался международный опыт. "Те нормы, которые закреплены в законопроекте, предусматривают комплекс сбалансированных мер. Это меры профилактического, предупредительного и карательного характера. То есть государство принимает все возможные меры не только чтобы наказывать, но в первую очередь профилактировать, выявлять, и только когда уже будут приняты меры, решать вопрос об ответственности этих лиц", - отметил генпрокурор.

Новеллой является введение реестра лиц, которые уличены в экстремизме. "Соответственно, те, кто понес ответственность, является экстремистом, в отношении его будет введен перечень запретов и ограничений. Это международная практика. Расширены основания для привлечения к уголовной ответственности. Если в действующем Уголовном кодексе вопрос об уголовной ответственности только за организацию и руководство экстремистским формированием, то с введением в действие данного закона ответственности будут подлежать лица, которые активно принимают участие, занимаются вербовкой, обучением, подготовкой лиц для совершения экстремистской деятельности. Устанавливается ускоренный порядок рассмотрения в судах первой инстанции материалов, связанных с запретом организаций, которые имеют признаки экстремистской, либо запрещение деятельности индивидуальных предпринимателей, которые занимаются экстремистской деятельностью. И ряд других новелл, которые в комплексе направлены на то, чтобы мы оперативно принимали меры по недопущению проявлений экстремизма в нашей стране", - заключил Андрей Швед.-0-

Андрей Швед

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Фото Максима Гучека