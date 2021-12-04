Сенько: отношения Беларуси и КНР выдержали все испытания и носят стратегический характер

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие Президентом Александром Лукашенко Директивы №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси и Китая происходит в очень важный исторический момент. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько.

"Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Китайской Народной Республики носит стратегический характер, что подкрепляется конкретными результатами сотрудничества", - отметил дипломат.

"Наши страны - искренние, "железные", как мы говорим, братья, которые поддерживают друг друга в трудные времена. Директива №9 - комплексный, глубокий по своему содержанию документ, который разрабатывался достаточно длительное время с участием большого количества белорусских органов государственного управления, субъектов экономической деятельности, ученых и экспертов. В нем собраны конкретные, прорывные направления двустороннего взаимодействия, которые, убежден, выведут белорусско-китайские отношения на качественно новый уровень", - выразил мнение посол.

Юрий Сенько отметил и такой важный момент: принятие документа состоялось в преддверии 30-летней годовщины установления дипломатических отношений Беларуси и Китая, которая будет праздноваться 20 января 2022 года. "За этот небольшой, но насыщенный различными событиями период наши отношения выдержали все испытания, всегда оставались динамичными и результативными. В их основе - искренность и дружба народов двух стран, полное совпадение взглядов по всем вопросам международной повестки дня", - резюмировал глава дипломатической миссии.-0-