Сергеенко: правительство должно быть готово оперативно реагировать на возможные вызовы и риски

11 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. От нового состава правительства ожидают готовности оперативно реагировать на возможные вызовы и риски. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко в парламенте, где сегодня рассматривают вопрос о даче согласия на назначение Романа Головченко премьер-министром, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко напомнил о задачах, поставленных главой государства перед новым премьер-министром и всем правительством. Предстоит выстраивать экономическую политику в условиях современной реальности. "И у нас есть все необходимое для достойного преодоления любых негативных последствий. Правительство должно быть готово оперативно реагировать на возможные вызовы и риски", - сказал глава Администрации Президента.

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