25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ пройдет 26-27 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

"В Таврическом дворце в формате видеоконференции 27 ноября начнется заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций. Вести заседание из Читального зала Таврического дворца будет председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко", - рассказали в пресс-службе.

Одной из центральных тем заседания станет законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах СНГ в связи с пандемией COVID-19. Будут также рассмотрены вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, подготовки к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ.

В этот же день в формате видеоконференции состоится 51-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ. В нем примут участие парламентские делегации государств СНГ. Прямая трансляция пленарного заседания будет вестись на официальном сайте МПА СНГ.

Парламентарии рассмотрят проекты Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств СНГ, модельного Трудового кодекса для стран Содружества, модельного Избирательного кодекса для государств СНГ, а также ряд проектов модельных законов: "О беженцах", "Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге", "О строительстве недвижимых объектов на долевых началах", "Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам", "О развитии и охране горных территорий", "О парламентском контроле", "О школьном спорте", "О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений".

Днем ранее, 26 ноября, в Таврическом дворце пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ по экономике и финансам; по социальной политике и правам человека; по культуре, информации, туризму и спорту.-0-