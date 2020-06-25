Сессия Парламентского собрания пройдет 7 июля в формате видеоконференции

25 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пятьдесят восьмая сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 7 июля в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

На сессии намечено признать полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегированных в Парламентское собрание. Планируется избрание первого заместителя председателя и заместителей председателя Парламентского собрания. Кроме того, будут утверждены новые составы комиссий и избраны председатели комиссий.

"Один из главных вопросов в повестке сессии - рассмотрение хода выполнения плана мероприятий Союзного государства на 2019-2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - отметили в пресс-службе. - В повестке заседания - ряд бюджетных вопросов. Планируется обсудить вопрос о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2019 год".-0-