Сессия Парламентского собрания пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 ноября

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрят проект декрета Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2020 год" и отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2018 год, - отметили в пресс-службе. - В ходе сессии планируется обсуждение перспектив использования в рамках Союзного государства потенциала модельного законотворчества, а также утверждение плана работы Парламентского собрания в 2020 году".

Кроме того, в соответствии с решением, принятым в ходе предыдущей сессии, депутаты рассмотрят вопрос о заявлении Парламентского собрания Союза Беларуси и России в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в работе сессии приглашены также руководители министерств и ведомств Беларуси и России, представители Постоянного комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском собрании.-0-