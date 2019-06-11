Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Минске 17 июня

11 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится в Минске 17 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Союзные парламентарии обсудят ход реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, - отметили в пресс-службе. - Депутатам будет представлена информация о ходе работы по повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, а также о деятельности по развитию агропромышленного комплекса в рамках Союзного государства. Кроме того, планируется проанализировать проделанную работу по исполнению резолюции Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", подвести итоги деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании, обсудить предложения в план-график работы Парламентского собрания на 2020 год".

Помимо депутатов Парламентского собрания в работе сессии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, постоянных наблюдателей при Парламентском собрании, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.-0-