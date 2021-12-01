Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится 2 декабря в Минске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание шестьдесят первой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится 2 декабря в Минске. Мероприятия пройдут в рамках первого официального визита в Беларусь Вячеслава Володина в качестве председателя Государственной думы восьмого созыва. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

На заседании будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, будут утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Один из главных вопросов повестки сессии - обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".

Основные направления предусматривают ряд мероприятий, направленных на унификацию, гармонизацию и сближение законодательства государств - участников Союзного государства по следующим вопросам: проведение единой структурной макроэкономической политики и создание общего финансового рынка, создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования, гармонизация налогового и таможенного законодательства, проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений, проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства.

Парламентарии рассмотрят союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения.

Кроме того, планируется обсуждение ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакции Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции.-0-