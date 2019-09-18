Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в конце ноября в Бишкеке, проект ее повестки сформирован. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося сегодня заседания Постоянного совета ОДКБ.

"Были сформированы проекты повесток дня совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которые состоятся в конце ноября в Бишкеке, - отметил пресс-секретарь. - Решено направить проекты указанных документов на согласование председателям СМИД, СМО, КССБ и председателю СКБ ОДКБ".-0-