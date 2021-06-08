Сформирован состав миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Армении

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформирован состав миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

В миссию вошли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ с 31 мая осуществляют мониторинг электоральной кампании. 7 июня они ознакомились с работой окружных избирательных комиссий города Еревана, приняли участие в семинаре, организованном Центральной избирательной комиссией Армении для обучения членов участковых избирательных комиссий.

Сегодня заместитель начальника полиции Армении Ара Фиданян проинформировал руководителя штаба миссии Евгения Козяка о проводимой работе по составлению и уточнению списков избирателей, о мерах по обеспечению общественного порядка в период избирательной кампании и в день голосования. Была достигнута договоренность о предоставлении штабу миссии информации о выявленных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, а также поступивших в органы полиции обращениях и результатах их рассмотрения.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении запланированы на 20 июня.-0-