Шадурский: большое количество международных наблюдателей - показатель интереса к Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большое количество международных наблюдателей на парламентских выборах - показатель интереса к Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал декан факультета международных отношений БГУ профессор Виктор Шадурский.

"Избирательная кампания проходит стабильно, что прогнозируемо и является уже своеобразной белорусской фишкой. Существует большой интерес у международных наблюдателей к парламентской кампании. В Беларусь их приехало больше 1 тыс. Это показатель интереса к Беларуси и к происходящему в ней", - сказал Виктор Шадурский.

По его словам, все страны постсоветского пространства по-прежнему переживают определенный переходный период, осваивают, опробируют различные модели. "Так вот, белорусская модель развития является работающей. И в условиях определенной турбулентности вокруг, кризисов и столкновений, именно в этом отношении Беларусь привлекает внимание. Вызывает интерес, что в Беларуси происходит, как она сохраняет свою стабильность, как развивается, как все более уверенно обретает свою внешнеполитическую идентичность. К нашей стране есть большой интерес у международного сообщества, и мы видим это в том числе по высоким визитам", - отметил эксперт.-0-