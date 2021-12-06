Шаповалов: введение ЕС санкций против Беларуси неразумно и нерационально

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение ЕС санкций против Беларуси неразумно и нерационально. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ (Россия) Владимир Шаповалов, сообщает БЕЛТА.

"Санкции ударят и по европейскому рынку, европейскому обывателю. Европа тем не менее идет на подобные санкции, в общем-то, не думая о своих согражданах, а рассуждает в категориях того, как бы посильнее ударить по Беларуси, наказать ее. Это, конечно, нерационально абсолютно. Это не имеет никакого смысла ни с точки зрения геоэкономической, ни с точки зрения геополитической. Ведь Беларусь никуда не денется, она всегда будет соседом Европы. То есть это абсолютно неразумное, нерациональное поведение. Я уже не говорю о том, что Беларусь является основным транзитным путем не только для России, но и для других стран", - сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, вместо тех санкций, которые ЕС вводит в отношении крупнейших белорусских предприятий, "нужна, наоборот, программа экономической помощи Беларуси со стороны Евросоюза для решения проблем с беженцами. Беларусь фактически является пострадавшей стороной от миграционного кризиса. И никоим образом не является ни его инициатором, ни его проводником", - отметил эксперт.-0-