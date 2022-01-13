Шевченко: влияние США негативно сказывается на развитии Украины

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Влияние Соединенных Штатов Америки негативно сказывается на развитии Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Евгений Шевченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Америка сейчас доминирует в нашей политике. Мы же понимаем, что находимся под управлением. Вопрос в том, что это управление неэффективное: народ деградирует, становится более бедным. Про духовное развитие я вообще молчу. О каких духовных ценностях можно говорить, когда люди думают, что им в первую очередь нужно купить: лекарство, продукты питания и что останется - на коммунальные расходы", - отметил Евгений Шевченко.-0-