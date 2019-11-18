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18 ноября 2019, 16:35

Шевцов: нежелание наблюдателя идти на диалог - признак провокации или отсутствия правовой культуры

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Некоторые наблюдатели целенаправленно провоцировали комиссии - председатель окружного избиркома
Некоторые наблюдатели считают себя вправе учить избирательную комиссию проведению выборов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципиальная позиция наблюдателя должна сочетаться со здравомыслием, если же диалога не получается, значит человек изначально нацелен на провокацию. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов и привел некоторые примеры, имевшие место во время электоральной кампании.

"Объезжая наши избирательные участки и в день выборов, и в дни досрочного голосования, члены городской комиссии общались с наблюдателями, в том числе международными. Последние вообще не выказывали каких-то претензий к ходу избирательного процесса. Со стороны национальных наблюдателей были претензии и жалобы. Но они, я бы сказал, носят субъективный характер, - отметил Дмитрий Шевцов. - Например, на участке только у одного наблюдателя из шести за день досрочного голосования были расхождения с количеством, указанным в протоколе. Кому в этой ситуации верить? Получается слово одного этого наблюдателя против слова остальных. Я объяснил: при подсчете голосов будет соотноситься количество использованных и выданных бюллетеней. Расхождение выявит приписки, если они были. Но такого не было. Я расцениваю подобные заявления наблюдателей как акты провокации. Они не могут подтвердить своих слов, но и не несут ответственность за беспочвенные обвинения, чем и пользуются".

Из своего прошлого опыта работы на выборах Дмитрий Шевцов вспомнил ситуацию, когда председатель комиссии на участке, где находились сразу 16 наблюдателей, настолько грамотно провел подсчет, что сомнений в открытости не оставалось. И все же встал молодой человек, который подал жалобу. "Но на что жалуется, отвечать не стал, мол, все написано. Т.е. очевидно, что он пришел с заготовкой, которую нужно было вручить в любом случае, - уверен председатель городской избирательной комиссии. - Я считаю, что здравомыслящий человек даже с принципиальной позицией все равно является сторонником диалога. Всегда будет выслушивать аргументы другой стороны. Можно не согласиться, а можно принять сторону оппонента. Но такого человека в любом случае уважаешь, потому что с ним получается конструктивный диалог. Подобные случаи тоже были - подходили наблюдатели, говорили, с чем не согласны. После беседы они сами благодарили за то, что им разъяснили какие-то вещи, которых они не знали. Но есть люди, которые не приемлют другой точки зрения. Им лишь бы отдать эту жалобу и убежать, чтобы его, не дай бог, не переубедили".

Всего в день выборов в окружные комиссии по Минску поступило восемь обращений, в городскую комиссию - три. "Но мы продолжаем работать, и обращения еще приходят. В том числе те, которые некоторые наблюдатели направляли в МВД, в ЦИК. Кто-то недовольный вчерашним итогом голосования сегодня пришлет", - добавил председатель Минской городской избирательной комиссии.

При этом он отметил, что если у некоторых отсутствует политическая культура, то у других - культура поведения вообще. И тогда имеют место прямые выпады на грани оскорбления в отношении членов участковых комиссий. Дмитрий Шевцов рассказал о ситуации на участке, куда приехали члены городского избиркома и в итоге лишили аккредитации одного из наблюдателей. "Два дня подряд этому человеку комиссией делались неоднократные замечания: он фотографировал, шумел, мешал работе. А в момент, когда на участке было много людей, воспользовался этим, встал и пошел к урнам для голосования. Когда его остановили члены комиссии, сказал, что искал туалет. Какой здравомыслящий человек подумает искать туалет в той стороне, где урны для голосования? Даже фантазия у него не работает, чтобы придумать более убедительную отговорку", - сказал он.

Дмитрий Шевцов отметил, что общее количество аккредитованных национальных наблюдателей в Минске превысило 7,8 тыс. человек. Поэтому даже если в процессе сотню из них лишили аккредитации, в общем проценте это немного. "Хуже то, что такие люди мешали работе участковой комиссии, выводили из состояния равновесия ее председателя или членов. Этот вред ведь не подсчитать", - констатировал он.

Например, на участке для голосования №506 Центрального района один из наблюдателей навязывал свою точку зрения избирателям, задавал им некорректные вопросы, ходил по зданию, не имеющему отношения к участку, преследуя одного из членов участковой комиссии. Неоднократные замечания и предупреждения на него не действовали, поэтому в итоге мужчина был лишен аккредитации наблюдателя.

Еще более вызывающе повел себя наблюдатель, выдвинутый от РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет" в окружную комиссию Западного избирательного округа №102, который после закрытия участка для голосования №391 ворвался внутрь, оттолкнул сотрудника МВД и начал требовать предоставить ему возможность сфотографировать протоколы о досрочном голосовании на конец дня.

Припомнил Дмитрий Шевцов и провокацию наблюдателя Римашевского, который перед самым закрытием избирательного участка №409 спровоцировал конфликт с участием группы неизвестных людей, устроил скандал, который снимал на видео, с целью срыва подсчета голосов. Тем не менее подсчет был проведен в соответствии с законодательством.

И в целом избирательные участки даже несмотря на некоторые попытки провокаций и вмешательства выполнили свою работу на достойном уровне.

Явка избирателей в Минске составила 63,28%. Всего в столице было определено 20 округов, соответственно, столько и выбрано депутатов. Все кандидаты, которые, по предварительным данным, прошли в состав Палаты представителей Национального собрания по Минску, победили со значительным отрывом от конкурентов. Это говорит о том, что именно округ выбрал самого достойного кандидата. По словам Дмитрия Шевцова, каждая из этих личностей - опытный и компетентный профессионал. Это люди, которые смогут не только представлять интересы своих округов, но и многое сделать для страны в целом.-0-

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