Шевцов: решение миграционного кризиса для ЕС - в сотрудничестве с Россией и Беларусью

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение миграционного кризиса для Евросоюза - в сотрудничестве с Россией и Беларусью на базе взаимного учета интересов. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"В ЕС об угрозе сухопутного перемещения больших масс беженцев из Афганистана уже говорят вполне серьезно. Идеи со стенами на границе - во многом отсюда. Не очень понятно, почему они усугубляют эту угрозу вместо системного решения? Решение - в сотрудничестве с Россией и Беларусью на базе взаимного учета интересов", - отметил эксперт.

Юрий Шевцов допускает, что Восточная Европа такое сотрудничество делает невозможным в интересах США. "А Старая Европа и Брюссель не обладают волей условную Польшу утихомирить. Но как-то оно выглядит тогда слишком очевидным. Возможно ли иное объяснение?" - задается вопросом политолог.-0-