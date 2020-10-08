8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все цветные революции - это прикрытие в борьбе групп влияния или группировок, нацеленных на захват власти и собственности. Так в газете "СБ. Беларусь сегодня" директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов прокомментировал события в Кыргызстане.

"То, что произошло в Кыргызстане, - это не цветная революция. Будь она таковой, на улицы бы вышли либерально настроенные активисты - и было бы, как везде. Но основными участниками произошедших событий были люди организованные. Люди, ориентированные на предыдущего президента Кыргызстана Атамбаева, причем ориентированные в прямом смысле, служившие в его службах безопасности и так далее. То есть перед нами - выступление сторонников предыдущего президента", - отметил эксперт.

По его словам, для Кыргызстана характерна "региональная групповщина". Предыдущий президент представлял собой север страны, а нынешний представляет южан. "Это примерно как запад и восток Украины, но эти регионы в Кыргызстане имеют примерно равное по численности население. То есть одна группировка просто победила другую. Но психологический эффект усиливает общее восприятие этой картины: вокруг России зажигаются все новые регионы. Какой нам вывод стоит сделать из происходящего? Все цветные революции - это прикрытие в борьбе групп влияния или группировок, нацеленных на захват власти и собственности. Все постсоветское пространство вступило в период напряженности, который напоминает смутные 1990-е. Вскоре должны пройти выборы в Молдове, в Таджикистане, в Грузии. А самое главное - в Казахстане. Скорее всего, все эти выборы будут сопровождаться событиями, напоминающими бишкекские. Это надо понимать и стараться не допустить подобного", - спрогнозировал Юрий Шевцов.-0-