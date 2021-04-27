Шойгу: действия США и НАТО в Европейском регионе провоцируют рост военной опасности

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу сегодня на заседании Совета министров обороны государств - участников ОДКБ в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны РФ.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия, - сказал Сергей Шойгу. - Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах".

По его словам, в ответ на эту угрожающую деятельность Россия приняла соответствующие меры. "Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов, - отметил глава российского военного ведомства. - Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ".

"Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений "Дефендер Юроп", - сообщил Сергей Шойгу. - Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники".

Также министр обороны РФ прокомментировал заявления ряда западных политиков о том, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации якобы под внешним давлением и что это некие отвлекающие действия, маскирующие истинные намерения Москвы. "В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу, - заметил он. - То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории. Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ".-0-