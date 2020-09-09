Схожесть подходов Беларуси и Китая дает возможность расширять сотрудничество - Андреев

9 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Схожесть подходов Беларуси и Китая дает возможность расширять сотрудничество. Об этом сказал генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев во время круглого стола "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генконсульстве в Шанхае.

В своем выступлении на тему "Устойчивое развитие как фактор противодействия современным вызовам" Андрей Андреев подчеркнул: "Схожесть подходов Беларуси и Китая к реализации приоритетных задач устойчивого развития дает возможность наращивания двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках инициативы "Пояс и Путь", а также скоординированного эффективного ответа на современные международные вызовы".

Круглый стол был организован Белорусским институтом стратегических исследований совместно с китайскими партнерами в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие более 20 белорусских и китайских экспертов, включая представителей БИСИ, Центра по проблемам европейской интеграции, Центра международных исследований БГУ. Во встрече также участвовали представители Китайского центра исследований современного мира при Международном отделе ЦК КПК, Канцелярии по иностранных делам Народного правительства провинции Ганьсу, Китайской академии современных международных отношений, Китайской академии общественных наук, Шанхайской академии общественных наук, Народного университета Китая, Центров изучения Беларуси Ланчжоуского финансово-экономического университета, Сычуаньского университета иностранных языков, Восточно-китайского педагогического университета, дипломаты.-0-