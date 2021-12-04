Шпаковский: интервью Лукашенко МИА "Россия сегодня" наиболее мощное из последних

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервью Александра Лукашенко генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву - наиболее мощное и содержательное из серии интервью, которые в последнее время дал Президент Беларуси. Такое мнение в своем Тelegram-канале разместил политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"В отличие от общения с CNN и BBC Президенту не пришлось тратить время на то, чтобы отвечать на однотипные и глупые вопросы, "метать бисер перед свиньями", поэтому получилось сосредоточиться на наиболее важных аспектах для внутреннего и внешнего потребления", - отметил эксперт.

По словам Александра Шпаковского, интерес СМИ к Президенту Беларуси колоссальный. "Впереди еще ряд интервью белорусского лидера ведущим мировым СМИ и некоторым выдающимся журналистам", - сказал аналитик.-0-