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23 августа 2021, 11:58

Шпаковский: события в Афганистане подталкивают лидеров стран ОДКБ к повышению значимости организации

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние события в Афганистане подталкивают лидеров стран ОДКБ к тому, чтобы серьезно задуматься о коллективной обороне и повышении значимости организации. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Пока у нас нет оснований говорить о том, что значимость ОДКБ как военно-политического блока с точки зрения его функций, штата, бюджета, выделенных в распоряжение ОДКБ коллективных сил оперативного реагирования серьезно повышается, - отметил эксперт. - Для этого необходимо, чтобы принимались соответствующие решения - например, об увеличении личного состава ОДКБ или о расширении штата секретариата и так далее. Но вместе с тем те события, которые происходят в первую очередь в Центральной Азии, на границах государства ОДКБ, в Афганистане, конечно, подталкивают лидеров стран, входящих в данный военно-политический союз, к тому, чтобы серьезно задуматься о коллективной обороне, повышении эффективности возможных мер и повышении значимости и статуса ОДКБ. В том числе и в информационном пространстве".

Александр Шпаковский уверен, что западные страны не будут стремиться принять у себя беженцев из Афганистана, вследствие чего с новыми вызовами почти наверняка столкнутся государства Центральной Азии.

"Количество людей, не способных в силу тех или иных причин адаптироваться к этнократическому стилю управления талибов, новым правилам жизни в обществе и желающих покинуть Афганистан, будет значительным, - убежден аналитик. - И пока я не вижу серьезного стремления коллективного Запада принять этих людей у себя. Значит, с давлением этой людской массы столкнутся государства Центральной Азии - в первую очередь, конечно, Таджикистан и в определенной степени Кыргызстан, входящие в военно-политический союз ОДКБ. Да и Узбекистан, поддерживающий дружественные отношения с Россией, Беларусью, нам не чужой. Все эти проблемы, хоть и не находятся в прямой, непосредственной связи с нашей страной, все равно будут оказывать определенное влияние на состояние безопасности в том числе в направлении движения беженцев по так называемому северному коридору, то есть через Беларусь в Европейский союз. А мы видим, каким образом Латвия, Литва и Польша готовы принимать людей, стремящихся в Евросоюз и разделявших западные ценности в Афганистане и поэтому, вероятно, ставших неугодными на родине сейчас". -0-
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