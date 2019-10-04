Шубель об отношениях Беларуси и ЕС: спектр сфер сотрудничества очень широк

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектр сотрудничества Беларуси и Европейского союза настолько широк, что проще назвать сферы, где еще не налажено тесное взаимодействие. Такое мнение высказал глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, который принимает участие в национальных консультациях в Минске по развитию "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Беларусь и Европейский союз активно и постоянно сотрудничают по интегрированному управлению границами, по энергоэффективности, использованию альтернативных источников энергии, по развитию предпринимательства, финансам, а также защите окружающей среды и культурного наследия, - перечислил Дирк Шубель. - На самом деле проще будет назвать те сферы, по которым Беларусь и ЕС пока еще не сотрудничали, где мы еще не искали совместные вызовы и не преследовали общие цели".

В настоящее время Европейский союз прорабатывает стратегию дальнейшего развития инициативы "Восточное партнерство" и рассматривает в этой связи предложения стран-партнеров. "Мы обсуждаем возможность будущего сотрудничества и готовы выслушать, что нам может предложить белорусская сторона, - сказал Дирк Шубель. - Мы ждем ваши предложения и готовы получить обратную связь от максимального числа белорусов".

"Делегация ЕС благодарна вам за постоянную поддержку, ваши идеи, взгляды и видение. Сейчас все зависит от нас, чтобы мы сформировали общее будущее "Восточного партнерства", - заверил он.

Проведение национальных консультаций во всех странах "Восточного партнерства" по случаю 10-летия организации инициировал Европейский союз.

Белорусская консультация проходит 4 октября и состоит из трех последовательных панелей. Представители законодательной власти, органов госуправления, гражданского общества и другие участники мероприятия обсудят ряд тем, среди которых ключевая - укрепление сотрудничества в "Восточном партнерстве".

Инициатива ЕС "Восточное партнерство" была объявлена в мае 2009 года. Она нацелена на усиление взаимодействия Евросоюза и шести стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.-0-

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Беларусь выступает за системное сотрудничество с ЕС по сертификации предприятий-экспортеров Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко во время структурированных консультаций Беларусь-ЕС, посвященных перспективам "Восточного партнерства"