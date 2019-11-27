Шубель: потенциал сотрудничества ЕС и Беларуси должен быть задействован более широко

27 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель видит большой потенциал в развитии сотрудничества между ЕС и Беларусью. Об этом он сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, перед началом информационной встречи "Сотрудничество ЕС-Беларусь: Витебская область", которая проходит в Витебске.

"Сотрудничество ЕС-Беларусь ведется в различных сферах. Сегодня мы работаем в сферах энергетики, транспорта, экологии, реализуются проекты по трансграничному сотрудничеству, поддержке малого и среднего бизнеса. Хотелось бы, чтобы потенциал нашего сотрудничества был задействован более широко", - сказал Дирк Шубель.

Глава представительства ЕС в Беларуси добавил, что впервые находится в Витебске и рад познакомиться с городом, местными органами власти. "Думаю, мы все еще недостаточно хорошо знаем друг о друге, поэтому знакомство - одна из целей моего визита", - добавил он.

Открывая информационную встречу, Дирк Шубель акцентировал внимание на ее значимости для всех сторон. "Сегодня мы представим различные возможности для развития сотрудничества между Европейским союзом и Беларусью. Надеемся, что наша встреча заложит фундамент для новых партнерских отношений, и рассчитываем на открытый обмен мнениями с представителями властей, бизнеса и организаций гражданского общества Витебской области о будущем отношений и сотрудничества между Европейским союзом и Беларусью", - отметил глава представительства ЕС в Беларуси.

/Будет дополнено/.-0-