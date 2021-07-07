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07 июля 2021, 15:02

Швед напомнил европейским прокурорам о зверствах в Беларуси коллаборантов из Латвии, Литвы и Украины

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в Санкт-Петербурге на конференции руководителей прокуратур европейских государств напомнил им о зверствах, которые совершали на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны коллаборанты из Латвии, Литвы и Украины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На конференции, проводимой Генпрокуратурой России совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров, Андрей Швед выступил с докладом "Актуальные вопросы защиты прав личности и общества в связи с расследованием геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны". "Следует особо подчеркнуть, что в геноциде мирного населения принимали участие коллаборационистские формирования, состоящие из националистов Латвии, Литвы и Украины, - сказал он. - Так, только одним 12-м литовским батальоном в 1941 году на территории Минской области были зверски уничтожены более 10 тыс. мирных граждан. Установлены многочисленные факты совместного участия литовских и латвийских батальонов в карательных операциях против мирных жителей в 1942-м и в последующие годы. В частности, в феврале - марте 1943 года с их участием проведена карательная операция "Зимнее волшебство". Ее цель заключалась в создании "мертвой земли", то есть территории, где вдоль латвийской границы исключалось в принципе проживание и пребывание населения в полосе шириной 30-40 км - это из их документов и приказов командования. В ходе указанной операции уничтожено 387 населенных пунктов, убиты свыше 13 тыс. мирных жителей, более 7 тыс. человек насильно вывезены на принудительные работы. Например, население деревни Тродовичи, в том числе женщины и дети, было согнано в дом, который затем подожгли. Пытаясь спастись от смерти, люди выбегали из дома, однако каратели убивали их, забрасывая гранатами и стреляя из автомата. Все жители деревни погибли. В тот же период было сожжено еще 114 населенных пунктов".

"Согласно архивным документам в другой карательной операции под названием "Праздник весны", которая проводилась с 11 апреля по 4 мая 1944 года против партизан и мирных жителей Лепельской зоны на территории Беларуси, принимали участие также латвийские полицейские подразделения, - продолжил генпрокурор. - Записи очевидцев тех событий свидетельствуют об особой жестокости латвийских эсэсовцев по отношению к мирным гражданам. Так, на вопрос о причинах нахождения вокруг деревни сотен трупов женщин, стариков и детей был ответ, дословно цитирую из показаний: "Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских" (под русскими в принципе понимались все славянские народы). В начале мая 1944 года в районе деревни Кобыльники (это на территории современной Витебской области) в одной из ложбин очевидцы видели около 3 тыс. тел расстрелянных мирных жителей - детей, стариков, женщин. В настоящее время на этом месте мы начинаем осмотр места происшествия".

Андрей Швед сообщил, что в материалах расследуемого уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны имеется информация о том, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и других стран проживает достаточное количество еще живых палачей.

"В настоящее время проверяется их причастность к совершению актов геноцида по отношению к мирным гражданам Беларуси, - отметил генпрокурор. - Также в распоряжении следствия имеются списки ряда карательных батальонов литовских и латышских - это тысячи лиц. И мы в настоящее время проверяем, живы они или нет и на территории каких стран проживают. Если будет установлена эта информация, мы будем обращаться в компетентные учреждения юстиции с просьбой провести необходимые следственные действия и проверить их причастность к геноциду белорусского народа".

По словам генпрокурора, в рамках международного сотрудничества направлены поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию, Израиль и другие страны. При получении информации о причастности конкретных лиц к совершению актов геноцида мирного населения Беларуси будут приниматься меры, предусмотренные международными договорами о сотрудничестве по уголовным делам по их привлечению к установленной, в том числе и международными актами, ответственности.

"Таким образом, расследование геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны, несомненно, является данью памяти погибшим и способствует исторической справедливости, направлено на защиту интересов белорусов как социальной общности и тем самым публичного процесса, в котором отражаются частные интересы безвинно уничтоженных граждан нашей страны и их потомков, - подчеркнул Андрей Швед. - Мы ориентированы на реализацию антифашистского принципа "Никогда больше". Думали, что коричневая чума - это история, но на самом деле сегодняшние реалии говорят о том, что этого забывать нельзя. Мы придаем большое значение расследованию этого уголовного дела, будем по возможности информировать все международные институты, в том числе генеральных прокуроров европейских стран, которым мы направим к концу года полный пакет, где будут указаны бесспорные факты, задокументированные с применением современных криминалистических средств, о массовом уничтожении (речь идет не только о белорусах, а в целом о народах Советского Союза), но и в целом покажем связь тех нацистских преступников и их потомков, которые тогда совершали злодеяния, с преступлениями, которые совершаются в настоящее время".-0-

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