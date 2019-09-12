Швейцария отмечает важную роль парламентской группы дружбы в развитии отношений с Беларусью

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря парламентской группе дружбы взаимодействие Беларуси и Швейцарии значительно активизировано, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт на встрече с председателем ФПБ, сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария - Беларусь Михаилом Ордой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации.

За два года своей работы парламентская группа дружбы содействовала организации ряда взаимных визитов делегаций двух стран. В результате достигнуты договоренности о сотрудничестве в IT-сфере, промышленности, бизнесе, банковско-финансовой отрасли. Есть договоренности о создании швейцарских производств на территории Беларуси, экспорте технологий в сельском хозяйстве.

Активно развиваются контакты в гуманитарной сфере. Реализуются совместные образовательные проекты, в частности между Высшей школой менеджмента "Арк" и Международным университетом "МИТСО". Проводятся совместные спортивные соревнования. В перспективе планируется организовать взаимное проведение дней культуры.

"Безусловно, важным и значимым шагом в развитии двусторонних отношений является решение Швейцарии об открытии в Беларуси посольства, - отметил Михаил Орда. - Все это говорит о том, что сегодня есть взаимопонимание и хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества между странами".

Во время встречи обсуждались основные направления работы национального профцентра. Не остался в стороне вопрос предстоящих парламентских выборов. В Швейцарии в ближайшее время, к слову, также пройдут выборы в Федеральное собрание.

Как подчеркнул Михаил Орда, Федерация профсоюзов принимает активное участие в кампании по выборам депутатов, поскольку напрямую заинтересована, чтобы в состав парламента вошли представители ФПБ и те кандидаты, чьи предвыборные программы будут созвучны с принципами и задачами национального профцентра.

Парламентская белорусско-швейцарская группа дружбы была создана в 2017 году. Ее руководителем с белорусской стороны является председатель Федерации профсоюзов, член Совета Республики Национального собрания Михаил Орда. Со швейцарской стороны в группу дружбы входят члены большинства партий, представленных в парламенте Швейцарии.-0-