Швеции важно открыть весь потенциал сотрудничества с Беларусью - Линде

25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Швеции важно открыть весь потенциал сотрудничества с Беларусью. Об этом заявила сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства еще в начале встречи предложил перейти к отрытой беседе и, если есть желание, отказаться от дипломатических канонов. Анн Линде поблагодарила Президента за эту возможность и отметила, что, хотя между сторонами и есть вопросы, по которым согласие еще не достигнуто, продолжать открытую дискуссию очень важно.

"Нам очень важно открыть весь неиспользованный потенциал сотрудничества между нашими государствами", - заявила министр.

Она отметила, что уже бывала в Минске несколько раз, однако в качестве министра иностранных дел в белорусской столице находится впервые. "Финляндия, Швеция и Беларусь - это страны одного региона, и нам есть что обсудить. У нас есть общие проблемы, например в экологии, связанные с изменением климата. Мы также тесно сотрудничаем по многим вопросам в торговле, повышения уровня контактов между гражданами наших стран", - сказала Анн Линде.

По ее мнению, у Беларуси и Швеции есть большие возможности нарастить сотрудничество не только по существующим направлениям, но и в новых сферах. "Наши отношения значительно улучшились за последний год, и мы приветствуем эту тенденцию", - подчеркнула глава шведского внешнеполитического ведомства.-0-