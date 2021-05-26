Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью - посол Китая

26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн 26 мая в Доме дружбы во время научно-практической конференции, посвященной 100-летию образования КПК, сообщает БЕЛТА.

Дипломат уверен в хороших перспективах белорусско-китайского взаимодействия.

Он также рассказал о важной роли Компартии в жизни китайского государства. "Коммунистическая партия является руководящим ядром развития Китая, - сказал дипломат. - За минувшее столетие КПК сплотила и привела многонациональный народ Китая к пути великого возрождения нации, добилась независимости страны, быстрого экономического развития, долгосрочной общественной стабильности, все большего могущества и процветания государства и благополучия людей. Создала "китайское чудо" - особый феномен в истории развития китайской нации".

Для празднования столетней годовщины КПК в Китае будет проведен ряд торжественных мероприятий, в том числе связанных с изучением истории партии, торжественное собрание, вручение наград, проведение крупномасштабных тематических выставок, культурных мероприятий, а также семинаров и симпозиумов, выпуск памятных марок, конвертов и монет. По словам дипломата, самым важным мероприятием станет торжественное собрание по случаю 100-летия КПК, на котором Си Цзиньпин выступит с программной речью.-0-

Китай вместе с Беларусью будут сообща защищать свои интересы развития - Се Сяоюн