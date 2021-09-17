Си Цзиньпин призвал страны ШОС ни в коем случае не допускать вмешательства извне во внутренние дела

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 сентября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:04 Лукашенко: у стран ШОС есть все ресурсы, чтобы не играть по правилам внешних сил Президент
12:00 "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" откроют программу 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
11:59 Столпинская: молодежь с большим интересом участвует в патриотических квизах Общество
11:55 Помощь спасателей понадобилась при поиске четырех грибников в Кличевском районе Происшествия
11:53 ЕЭК и ШОС будут совместно прорабатывать пути совершенствования бесшовной транспортной связанности в Евразии Экономика
11:51 Мирзиёев назвал приоритеты ШОС в период председательства Узбекистана Политика
11:49 Мемориальную доску павшим за воссоединение Беларуси открыли в Бресте Регионы
11:42 В Барановичах совершен смертельный наезд на пешехода Происшествия
11:41 В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения COVID-19 В мире
11:39 Юношеские сборные Беларуси сыграют в розыгрыше Кубка Европы по баскетболу 3х3 Спорт
11:39 Проект для помощи уязвимым категориям граждан реализуют в Борисове Регионы
11:35 Генпрокуратура: расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено Происшествия
11:35 В России создали универсальную тест-систему, определяющую COVID-19 в любом биоматериале В мире
11:33 Путин назвал ключевым инструментом стимулирования экономического роста цифровизацию и экотехнологии Политика
11:31 Лукашенко: проблемы в Афганистане должен решать сам народ, но стране надо помочь Президент
11:30 Как из польских батраков жители Западной Беларуси 17 сентября 1939 года стали хозяевами своей земли Общество
11:29 Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры Президент
11:22 Кибермошенники похитили с карты минчанки Br900 рублей Происшествия
11:22 Лукашенко предложил странам ШОС создать альянс в области здравоохранения Президент
11:20 Лукашенко: ШОС может принимать более активное участие в урегулировании региональных конфликтов Президент
11:19 Лукашенко: наступает время исторического стресс-теста для ШОС Президент
11:15 Союз белорусов Латвии: единство является залогом развития и движения вперед Общество
11:14 ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию "Пешеход" Регионы
11:14 Хренин об учениях "Запад-2021": поставленные задачи выполнены на высоком уровне Общество
11:07 Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана Политика
11:05 Узбекистан предлагает странам ШОС наладить диалог с новыми властями Афганистана Политика
10:58 Белорусские футболистки сыграют с киприотками в квалификации ЧМ Спорт
10:54 В Глубоком водитель автомобиля уснул за рулем, в ДТП пострадала пассажир Происшествия
10:54 В соцучреждениях Минска с 20 сентября начнут включать отопление Регионы
10:52 ГПК: литовские силовики не препятствуют нарушению границы с Беларусью Общество
Все новости
Все новости
Политика
17 сентября 2021, 10:40

Си Цзиньпин призвал страны ШОС ни в коем случае не допускать вмешательства извне во внутренние дела

Си Цзиньпин. Фото Синьхуа
Си Цзиньпин. Фото Синьхуа

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Для государств ШОС важно оптимизировать политический диалог, категорически не допускать менторские или тем более ультимативные нотки в решении вопросов, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на поиск пути развития согласно национальным реалиям и ни в коем случае не допускать вмешательства извне под каким-либо предлогом. Об этом заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на саммите ШОС в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

По его мнению, ШОС находится на новой отправной точке и должна внести весомый вклад в дело мира и роста благосостояния. Для этого крайне важно оптимизировать политический диалог между государствами ШОС и улучшить координацию, своевременно преодолевать возникшие в процессе сотрудничества вопросы. "Нужно быть твердо уверенным в собственном политическом строе, категорически не допускать менторские или тем более ультимативные нотки, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на поиск пути развития согласно национальным реалиям. Необходимо поддерживать друг друга в обеспечении стабильности при проведении выборов и других важных внутриполитических событий. Ни в коем случае не допустить вмешательства извне под каким-либо предлогом", - подчеркнул китайский лидер.

Он также обратил внимание на необходимость углубленного развития противоэпидемического сотрудничества, содействия справедливому и рациональному распределению вакцин и совместного противостояния попыткам политизации вопросов происхождения коронавируса.

Китай уже сделал многое ради сохранения жизней и здоровья народов мира, и до конца года ожидается, что число вакцин, предоставленных Китаем безвозмездно, достигнет 2 млрд.

Си Цзиньпин высказался и по ситуации в Афганистане. Для решения возникших там проблем он считает нужным укреплять взаимодействие государств ШОС, раскрывать потенциал таких площадок, как контактная группа ШОС - Афганистан. По его мнению, важно содействовать плавному изменению обстановки в Афганистане, "подталкивать новые власти на формирование широкой, инклюзивной политической структуры, ведение умеренной и сдержанной внутренней и внешней политики, ведение бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, чтобы Афганистан дружественно сосуществовал с соседними странами во имя мира, стабильности и развития".

Кроме того, Китай настаивает на дальнейшем движении по пути открытости и интеграции в ШОС. В свою очередь он готов делиться рыночными возможностями со странами ШОС, стимулировать многостороннее торгово-экономическое сотрудничество, продвигать совместные со странами ШОС проекты в сфере образования, науки, культуры. Также китайской стороной предложено создать союз ШОС по традиционной медицине и фармацевтике.

"Наш путь - равенство и справедливость, - заявил Си Цзиньпин по поводу дальнейших приоритетов ШОС. - Решать международные дела нельзя с позиции силы либо путем хамства, травли. Необходимо взять за основы нормы и принципы Устава ООН, придерживаться концепции совместной консультации, строительства и пользования, противодействовать попыткам подрывать миропорядок, нагнетать конфронтацию и провоцировать раскол. Важно без колебания развивать взаимовыгодное сотрудничество, снимать торговые, инвестиционные, технологические барьеры, открывать перспективы общеполезного развития".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай ШОС
Новости рубрики Политика
Фото из архива Мирзиёев назвал приоритеты ШОС в период председательства Узбекистана
Путин назвал ключевым инструментом стимулирования экономического роста цифровизацию и экотехнологии
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана
Узбекистан предлагает странам ШОС наладить диалог с новыми властями Афганистана
Имран Хан. Фото из архива Премьер-министр Пакистана видит возможность закончить 40-летнюю войну в Афганистане
Сергей Рачков. Фото из архива Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России
Главное
Лукашенко: наступает время исторического стресс-теста для ШОС
Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений
В соцучреждениях Минска с 20 сентября начнут включать отопление
Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры
Лукашенко предложил странам ШОС создать альянс в области здравоохранения
Костевич: День народного единства станет новым поводом осознать общность мыслей и желаний белорусов
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Хренин об учениях "Запад-2021": поставленные задачи выполнены на высоком уровне
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
ГПК: литовские силовики не препятствуют нарушению границы с Беларусью
Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики
Путин сравнил с бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана
Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия 
Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси
10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон
Щекин: День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость
Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.