Си Цзиньпин призвал страны ШОС ни в коем случае не допускать вмешательства извне во внутренние дела

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Для государств ШОС важно оптимизировать политический диалог, категорически не допускать менторские или тем более ультимативные нотки в решении вопросов, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на поиск пути развития согласно национальным реалиям и ни в коем случае не допускать вмешательства извне под каким-либо предлогом. Об этом заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на саммите ШОС в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

По его мнению, ШОС находится на новой отправной точке и должна внести весомый вклад в дело мира и роста благосостояния. Для этого крайне важно оптимизировать политический диалог между государствами ШОС и улучшить координацию, своевременно преодолевать возникшие в процессе сотрудничества вопросы. "Нужно быть твердо уверенным в собственном политическом строе, категорически не допускать менторские или тем более ультимативные нотки, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на поиск пути развития согласно национальным реалиям. Необходимо поддерживать друг друга в обеспечении стабильности при проведении выборов и других важных внутриполитических событий. Ни в коем случае не допустить вмешательства извне под каким-либо предлогом", - подчеркнул китайский лидер.

Он также обратил внимание на необходимость углубленного развития противоэпидемического сотрудничества, содействия справедливому и рациональному распределению вакцин и совместного противостояния попыткам политизации вопросов происхождения коронавируса.

Китай уже сделал многое ради сохранения жизней и здоровья народов мира, и до конца года ожидается, что число вакцин, предоставленных Китаем безвозмездно, достигнет 2 млрд.

Си Цзиньпин высказался и по ситуации в Афганистане. Для решения возникших там проблем он считает нужным укреплять взаимодействие государств ШОС, раскрывать потенциал таких площадок, как контактная группа ШОС - Афганистан. По его мнению, важно содействовать плавному изменению обстановки в Афганистане, "подталкивать новые власти на формирование широкой, инклюзивной политической структуры, ведение умеренной и сдержанной внутренней и внешней политики, ведение бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, чтобы Афганистан дружественно сосуществовал с соседними странами во имя мира, стабильности и развития".

Кроме того, Китай настаивает на дальнейшем движении по пути открытости и интеграции в ШОС. В свою очередь он готов делиться рыночными возможностями со странами ШОС, стимулировать многостороннее торгово-экономическое сотрудничество, продвигать совместные со странами ШОС проекты в сфере образования, науки, культуры. Также китайской стороной предложено создать союз ШОС по традиционной медицине и фармацевтике.

"Наш путь - равенство и справедливость, - заявил Си Цзиньпин по поводу дальнейших приоритетов ШОС. - Решать международные дела нельзя с позиции силы либо путем хамства, травли. Необходимо взять за основы нормы и принципы Устава ООН, придерживаться концепции совместной консультации, строительства и пользования, противодействовать попыткам подрывать миропорядок, нагнетать конфронтацию и провоцировать раскол. Важно без колебания развивать взаимовыгодное сотрудничество, снимать торговые, инвестиционные, технологические барьеры, открывать перспективы общеполезного развития".-0-