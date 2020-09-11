Симоненко: Польша хотела вернуть себе украинские земли, та же участь готовится и для Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша хотела вернуть себе принадлежавшие ей ранее украинские земли, та же участь готовится и для Беларуси. Такое мнение высказал первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Польша ведь не случайно проявляет такой интерес. Она создала 1600 структур для подготовки проблемы реституции в Украине (в международном праве: возвращение одним государством другому имущества, незаконно захваченного им во время войны. - Прим. БЕЛТА). У вас та же самая ситуация", - считает Петр Симоненко.

Он пояснил, что до 1939 года часть современной украинской территории принадлежала Польше. Поэтому сейчас создаются структуры, которые занимаются юридической стороной вопроса по возвращению этих земель в состав Польши. "Та же самая участь готовится и для Беларуси", - убежден политик.-0-