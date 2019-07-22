Сирия благодарна Беларуси за поддержку в защите своей независимости

22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сирийский народ благодарен Беларуси за поддержку в защите независимости Сирии. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид аль-Муаллем на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большое спасибо за предложение посетить вашу красивую страну и Минск", - сказал сирийский гость.

Валид аль-Муаллем отметил важность состоявшейся сегодня встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которой обсуждались вопросы дальнейшего развития белорусско-сирийского сотрудничества.

Владимир Макей

Особые слова благодарности он выразил белорусскому руководству за поддержку сирийского народа в его защите суверенитета и независимости.

"Для нас важно, как суметь за короткий период восстановить динамику, которая была до начала кризиса в Сирии", - отметил Валид аль-Муаллем.-0-