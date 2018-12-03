Сирия ценит принципиальную позицию Беларуси по поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом - МИД

3 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сирийская сторона очень ценит принципиальную позицию Беларуси по поддержке Дамаска в его борьбе с терроризмом, а также оказание Минском помощи Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Суссан, вручая Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси в Сирии Александру Пономареву сирийский орден "За заслуги" высшей степени, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии в Дамаске.

Беларусь всегда стремилась оказать всестороннюю поддержку Сирии в период конфликта. Айман Суссан выразил глубокую признательность Президенту Беларуси Александру Лукашенко, в том числе за программу по приему пострадавших в период конфликта сирийских детей на отдых и оздоровление в Беларуси. По этой программе, начатой главой государства в 2017 году, почти 600 детей смогли посетить Беларусь. В настоящее время белорусское правительство продолжает оказывать поддержку Сирии по многим направлениям, в том числе на международной арене.

Александр Пономарев удостоен ордена за достижения в развитии сотрудничества между Беларусью и Сирией в период своей дипломатической деятельности в Дамаске в 2014-2018 годах, которую в настоящее время завершает. Айман Суссан отметил, что посол Беларуси образцово исполнял свои обязанности и внес большой вклад в укрепление дружбы и расширение сотрудничества между Беларусью и Сирией.

Белорусский дипломат, в свою очередь, обратил внимание, что еще многое предстоит сделать для восстановления полной территориальной целостности и суверенитета Сирии, защиты страны от иностранного вмешательства, отмены несправедливых односторонних принудительных мер в отношении сирийского народа, прекращения огромного политического давления и систематических, вводящих в заблуждение кампаний со стороны зарубежных средств массовой информации, а также восстановления разрушенной за годы конфликта инфраструктуры и возрождения сирийской экономики. Посол Беларуси выразил уверенность, что сирийское правительство сумеет восстановить мир и стабильность в своей стране.

Торжественная церемония вручения награды состоялась с участием руководства сирийского внешнеполитического ведомства и глав диппредставительств зарубежных государств.-0-