Ситуация вокруг Беларуси вызывает обеспокоенность - Зась

Станислав Зась. Фото из архива
26 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Нельзя назвать нормальной нынешнюю ситуацию вокруг Беларуси. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, который сегодня участвует во встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями в Овальном заде Дома правительства.
"Разорваны нормальные взаимоотношения, нормальные коммуникации, - констатировал Станислав Зась. - Это вызывает озабоченность. То, что происходит вокруг Беларуси, нормальным назвать нельзя".
"Взят курс на конфронтацию. Надо взять паузу, охладиться, чтобы хорошо оценить ситуацию и двигаться дальше", - уверен генеральный секретарь ОДКБ.-0-