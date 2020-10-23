Сивец избран заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец избран заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств СНГ по правовым вопросам. Такое решение принято сегодня во время заседания Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня состоялось очередное заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам. Повестка дня очень обширна - 16 вопросов были вынесены на обсуждение. Причем вопросы достаточно разной природы, начиная от организационных по избранию председателя и заместителей председателя комиссии до проектов модельных законов: "Об оценочной деятельности", "О страховании","О договорном праве (общие положения)", "О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений", "Об инвестиционно-доверительной банковской деятельности", - рассказал Сергей Сивец.

По его словам, уточнены вопросы ведения комиссии, заслушана информация об итогах ее работы в 2019 году. Парламентарии обменялись мнениями об итогах очередных заседаний экспертного совета при Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, состоявшихся в 2020 году, приняли решения по выработанным советом предложениям. Белорусской стороной внесен ряд предложений к Положению о постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи. Так, предложено закрепить алгоритм распределения руководства в постоянных комиссиях МПА СНГ среди парламентов государств - участников МПА СНГ в целях обеспечения равномерной представленности в руководстве комиссий.

В отношении проектов документов, разработанных в целях совершенствования деятельности Международного института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ, Сергей Сивец отметил, что участие групп международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге выборов - очень важное направление работы ассамблеи, которое активно поддерживается Беларусью. "В связи с этим мы хотим провести экспертизу документов, регламентирующих работу действующего на площадке МПА СНГ института мониторинга, проработать предложение ассамблеи о создании Научно-консультативного совета", - подчеркнул он.

Сенатор добавил: "По большинству вопросов стороны нашли консенсус. Ряд из них потребовал дополнительного обсуждения и проработки, в том числе вопросы, касающиеся порядка организации деятельности постоянных представителей государств - участников МПА СНГ, а также вопросы, связанные с внесением изменений в уставные учредительные документы Международного института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан. Стороны договорились, что эти вопросы будут проработаны в самое ближайшее время на уровне секретариата и на следующем заседании комиссии вернемся к их более детальному рассмотрению".-0-

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