Сивец: основная цель санкций против Беларуси и России - нарушить стабильность в обеих странах

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основная цель санкционного давления Запада на Беларусь и Россию - нарушить политическую и экономическую стабильность в обеих странах. Об этом заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец в кулуарах состоявшегося сегодня в Москве второго заседания 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"И Россия, и Беларусь в настоящее время находятся под жестким санкционным давлением так называемого коллективного Запада, - констатировал Сергей Сивец. - Основная цель этого давления, которое идет вразрез с общепринятыми принципами и нормами международного права, - это нарушить общественно-политическую и социально-экономическую стабильность в наших государствах. Поэтому те решения, которые принимаются на уровне Парламентского собрания, будут как раз направлены на то, чтобы эффективно противодействовать этим деструктивным проявлениям и в конечном итоге заложить еще одну ступеньку дальнейшего эволюционного, поступательного развития и углубления союзного строительства".

Он отметил, что союзные парламентарии активно включились в реализацию 28 союзных программ по углублению интеграции, которые были приняты 4 ноября Высшим госсоветом Союзного государства. "Масштабность данной задачи предполагает принятие целого комплекса системных мер, носящих как организационный, правовой, так и финансовый характер", - сказал парламентарий.

Сергей Сивец подчеркнул, что союзные парламентарии уже приступили к решению вопросов, связанных с финансированием масштабных проектов, которые касаются военно-технического сотрудничества, пограничной безопасности, правоохранительной деятельности. "Это все то, что фактически направлено на обеспечение и укрепление суверенитета обоих государств и в целом Союзного государства", - добавил он.

Сегодня на заседании союзные парламентарии приняли проект бюджета Союзного государства на 2022 год, внесли изменения в бюджет СГ на текущий год. Была изменена структура Парламентского собрания: количество его постоянных комиссий увеличено с 8 до 12. Кроме того, союзные парламентарии утвердили план работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2022 год.

Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин был переизбран главой Парламентского собрания, были подтверждены и полномочия российской депутации. Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять меры по разрешению кризиса.-0-