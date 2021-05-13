Сивец принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Сергей Сивец сегодня принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Повестка заседания была достаточно обширная - 14 вопросов. Традиционно в фокусе внимания членов комиссии модельное законотворчество. Сегодня была рассмотрена работа над проектами модельных законов "Об оценочной деятельности", "О страховании", "О фондах", "О защите прав потребителей". То есть то, что лежит в плоскости гражданско-правовых отношений и будет очень полезно и ценно для разработок, которые сейчас ведутся в рамках корректировки Гражданского кодекса Республики Беларусь, - рассказал Сергей Сивец. - Полагаю, что результаты сегодняшнего заседания Постоянной комиссии лягут в основу дальнейшего развития интеграционного образования и будут хорошим подспорьем в совершенствовании отечественного законодательства".

Он отметил: проект модельного закона МПА СНГ "Об оценочной деятельности" будет рассмотрен с учетом поступивших из национальных парламентов замечаний и предложений. Сферой регулирования данного модельного закона являются отношения, возникающие при оценочной деятельности, включая ее государственное регулирование и саморегулирование.

"Проведенный его разработчиками анализ опыта правового регулирования оценочной деятельности зарубежных государств, включая страны СНГ, показал, что в их правовых системах имеются существенные различия как структуры, так и содержания соответствующих законодательных актов. Принятие данного модельного закона позволит сблизить законодательства об оценочной деятельности государств - участников СНГ, устранить пробелы и недостатки национального законодательного регулирования оценочной деятельности, обеспечить ее единообразное и системное государственное регулирование", - продолжил председатель.

Помимо этого, члены Постоянной комиссии МПА СНГ рассмотрели проект модельного закона "О договорном праве (общие положения)". После обсуждения данный документ планируется направить в парламенты государств - участников МПА СНГ для получения экспертных заключений. Состоялся обмен мнениями о концепции и структуре проектов модельных законов "О финансовых сделках", "О способах обеспечения исполнения обязательств".

Белорусской стороной внесены предложения по изменению и дополнению Положения о постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи, которые поддержаны членами Постоянной комиссии.-0-

Фото Андрея Покумейко