Сивец: решение Конституционного суда по санкциям против Беларуси - правовой сигнал для ООН

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Конституционного суда по санкциям против Беларуси - правовой сигнал для ООН, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец после оглашения решения Конституционного суда по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Решение Конституционного суда послужит определенным правовым сигналом, в первую очередь для Организации Объединенных Наций, о необходимости эффективного и оперативного реагирования на подобного рода грубое нарушение универсальных принципов и норм международного права", - сказал Сергей Сивец.
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